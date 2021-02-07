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Штайнмайера упрекнули в подыгрывании России

Штайнмайера упрекнули в подыгрывании России
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер дал интервью немецкой газете Rheinische Post, в котором выступил за завершение строительства газопровода "Северный поток 2". При этом он назвал энергетические отношения "почти последним мостиком между Россией и Европой", указав на ухудшение отношений между РФ и ФРГ в последние годы. 

Помимо того, он напомнил, что 22 июня исполнится 80 лет с начала нападения Третьего Рейха на СССР, что привело к гибели более 20 миллионов человек в Советском Союзе. 

"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер. 

Как пишет Укринформ, посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление президента ФРГ, заявив, что такие высказывания вызвали в Украине "откровенное удивление и настоящий шок". 

"Подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", - сказал Мельник. 

Тем самым он отметил, что "абсолютно недопустимо" автоматически приравнивать СССР к России, ведь другие народы и страны тоже понесли огромные потери в этой войне. В частности он указал на уничтожение украинского народа сторонниками Гитлера. 

Мельник указал, что не менее 8 миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом. А из 6 миллионов украинцев, воевавших в рядах Красной армии, половина погибла либо на поле боя, либо в лагерях для военнопленных. 

Он заявил, что сожалеет по поводу того, что немецкие парламентарии до сих пор не готовы признать цену, которую понесла украинская нация от действий Третьего Рейха. 

"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", - сказал Мельник. 

Как сообщалось ранее, США предложили Германии компромиссное решение по вопросу строительства "Северного потока 2".

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Германия, Франк Вальтер Штайнмайер, Андрей Мельник.
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