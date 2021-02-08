Почему Порошенко не закрыл каналы Медведчука? Озвучена версия

Телеканалы, и СМИ, которые продвигали российские нарративы не мешали экс-президенту Украины Петру Порошенку, поскольку этот раздражитель мог быть ему выгоден для мобилизации своего электората.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил политолог Кирилл Сазонов.

На вопрос журналиста о том, что говорит введение президентом Украины в действие решения СНБО о санкциях против главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака он ответил: "Мы видим процесс очищения украинского информационного пространства от российского влияния".

По его словам, это касается и телеканалов, которые продвигали российские взгляды, и сомнительных телеграмм-каналов.

"Согласитесь, трудно представить себе Москву 1942 года, в которой свободно вещает радио Гебельса, где рассказывают, что с солдатами Вермахта всё не так однозначно - и вообще в СССР внутренний конфликт, а на улицах раздают бесплатную газету "Новости Рейха" с такими же тезисами", - отметил эксперт.

При этом, он удивился, почему только на 7 год войны, при президентстве Зеленского начались такие санкции.

"Почему эта пропаганда с 2014 года не мешала Порошенко - трудно объяснить. Возможно, именно этот раздражитель был ему выгоден для мобилизации своего электората", - предположил Сазонов.

В то же время, политолог уверен, что - это "игры с огнем" и слишком рискованно использовать такие вещи для внутриполитических целей. "У Зеленского такой стратегии нет, потому он достаточно естественно реагирует на угрозы информационной безопасности Украины", - подчеркнул эксперт.

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