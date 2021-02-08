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Зеленский зависит от олигархов: появилось объяснение

Зеленский зависит от олигархов: появилось объяснение
Обновлено 12:35 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Владимир Зеленский – это первый президент Украины, который "показал на своем примере, что можно быть абсолютно отдаленным от финансовых групп, от так называемых олигархов" и строит "деолигархическую систему власти". Несмотря на это Зеленский не сможет быть абсолютно отдаленным от тех, кто в серьезных масштабах влияет на жизнь государства и настроения избирателей.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, невозможно быть абсолютно отдаленным от тех, кто в серьезных масштабах влияет на жизнь государства и настроения избирателей.

"В какие-то давние времена абсолютной монархии такое могло быть, но не в Украине сегодня", - отмечает эксперт.

Сазонов считает, что слово "олигархи" имеет слишком яркий негативный оттенок и мешает трезво оценить ситуацию.

"Но если уйти от стереотипных терминов, то мы можем задать логичный вопрос – может ли демократически избранный президент не учитывать интересы крупнейших финансово-промышленных групп в стране? Это крупнейшие работодатели, от ситуации на их предприятиях зависит жизнь миллионов украинцев. Они же - крупнейшие налогоплательщики, от них зависит бюджет и все, связанное с бюджетными расходами. То есть - это фактор, с которым необходимо считаться. Его невозможно вычеркнуть из нашей реальности", - объясняет политолог.

Таким образом, любому президенту придется выстраивать отношения с "крупными игроками". "Тут важны принципы, на которых все будет строиться. Хуже, когда президент сам хочет стать главным или даже единственным олигархом в стране", - подчеркнул эксперт.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, Кирилл Сазонов.
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