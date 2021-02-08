Скачать
Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд: что теперь будет
Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд: что теперь будет
Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
Народный синоптик объяснил, когда ждать "затишья" и спада морозов
Народный синоптик объяснил, когда ждать "затишья" и спада морозов

Большинство самых молодых депутатов оказались родственниками чиновников: появились интересные данные

Большинство самых молодых депутатов оказались родственниками чиновников: появились интересные данные
Обновлено 20:36 Сегодня Телеграф

Во время местных выборов 2020 года в городские, районные и областные советы были избраны 49 депутатов в возрасте от 18 до 21 года. 

Однако, как оказалось, по меньшей мере две трети этих политиков оказались родственниками других политиков или местных чиновников. Об этом говорится в материале ЧЕСНО

"Открытые списки и гендерные квоты должны были стать социальными лифтами для привлечения в политику новых лиц, в том числе молодежи. Впрочем, анализ биографий молодых кандидатов местных советов показывает, что семейные связи остаются пропуском к политическому лифту, который поднимает родственников политиков", - сказано в сообщении. 

Как указано в данных общественного движения, среди 49 депутатов-"юниоров", 30 являются родственниками чиновников и политиков. 

Родственные связи молодых депутатов

Отмечается, что в большинстве случаев в политику дочь или сына приводил именно отец. Таковыми являются 22 из 30 молодых депутатов. В шести случаях помогла мать, а еще в двух - дядя. 

При этом 24 из 30 депутатов получили одно из первых мест в списках своих партий. То есть, для политсил с высоким рейтингом в регионе, такие позиции гарантируют получение мандата. 

В разрезе партий, больше всего молодых кандидатов шло на выборы от "Слуги народа". За нею следует "ОПЗЖ", а третью строчку списка делят "ЕС" и "За Будущее". 

От кого шли на выборы молодые кандидаты

Как сообщалось ранее, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать, но он все еще удерживает первую строчку

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 193

Все по теме:

Украина, Выборы, Местные выборы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)
02 Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
03 От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
04 Жительнице села под Житомиром отключили газ и выписали огромный штраф: как она наказала Облгаз
05 Не пандемией единой: Билл Гейтс сделал еще два жутких предсказания для человечества на ближайшее будущее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Неудача за неудачей: Тупицкому отказали в суде и выписали два админпротокола
Неудача за неудачей: Тупицкому отказали в суде и выписали два админпротокола
&quot;План Б&quot; по Донбассу: что лучше - гибридный мир или возобновление боев
"План Б" по Донбассу: что лучше - гибридный мир или возобновление боев
Вакцинация от коронавируса начнется через неделю: в Минздраве озвучили сроки
Вакцинация от коронавируса начнется через неделю: в Минздраве озвучили сроки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь