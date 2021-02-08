Большинство самых молодых депутатов оказались родственниками чиновников: появились интересные данные

Во время местных выборов 2020 года в городские, районные и областные советы были избраны 49 депутатов в возрасте от 18 до 21 года.

Однако, как оказалось, по меньшей мере две трети этих политиков оказались родственниками других политиков или местных чиновников. Об этом говорится в материале ЧЕСНО.

"Открытые списки и гендерные квоты должны были стать социальными лифтами для привлечения в политику новых лиц, в том числе молодежи. Впрочем, анализ биографий молодых кандидатов местных советов показывает, что семейные связи остаются пропуском к политическому лифту, который поднимает родственников политиков", - сказано в сообщении.

Как указано в данных общественного движения, среди 49 депутатов-"юниоров", 30 являются родственниками чиновников и политиков.

Отмечается, что в большинстве случаев в политику дочь или сына приводил именно отец. Таковыми являются 22 из 30 молодых депутатов. В шести случаях помогла мать, а еще в двух - дядя.

При этом 24 из 30 депутатов получили одно из первых мест в списках своих партий. То есть, для политсил с высоким рейтингом в регионе, такие позиции гарантируют получение мандата.

В разрезе партий, больше всего молодых кандидатов шло на выборы от "Слуги народа". За нею следует "ОПЗЖ", а третью строчку списка делят "ЕС" и "За Будущее".

Как сообщалось ранее, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать, но он все еще удерживает первую строчку.