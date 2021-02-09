Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать
США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные
Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные
Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале
Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале

Существует много сомнений в инструментариях власти относительно пророссийских телеканалов – Костинский

Существует много сомнений в инструментариях власти относительно пророссийских телеканалов – Костинский
12:22 Сегодня Телеграф

Существует много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются действующей властью в отношении пророссийских телеканалов в Украине.

Об этом в эфире "Прямого" заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в 2015-2020 гг. Сергей Костинский.

"Я, безусловно, приветствую ход мыслей Владимира Зеленского и его команды о том, что с пророссийским речью нужно бороться категорически. Я не видел этой работы в течение двух лет. Увидел начало сейчас, и я надеюсь на продолжение этой работы. Но у меня есть много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются. Дело в том, что санкции СНБО – это такой инструмент, который может быть использован только один раз. Если рано или поздно в Верховном Суде или Европейском суде по правам человека это решение будет опровергнуто, и господин Медведчук получит положительное решение Европейского суда в свою пользу, то СНБО больше не сможет, в том числе по политическим мотивам, принимать подобные решения ни против телеканалов Медведчука, ни против других российских телеканалов", – сказал Костинский.

По его мнению, такие инструменты должны использоваться как крайняя мера с пониманием того, что должна быть подготовлена очень серьезная правовая позиция. 

"Сейчас я вижу, что те ответственные органы государственной власти, регулирующие органы, которые, в первую очередь, должны быть задействованы для того, чтобы навести порядок в информационной сфере, они не отработали свой адженд. И, соответственно, не было либо политической воли, либо они были некомпетентны, либо… я не знаю, что это было. И когда задействуется последний инструмент для того, чтобы прекратить всю эту работу, я вижу, что это конъюнктура, политическая конъюнктура. Изменилась, например, Администрация президента США. Я думаю, что это может быть один из факторов, когда нужно понравиться новому президенту США", – добавил Костинский.

Он отметил, что также на самом деле может быть наслоение многих факторов, в том числе и сговор с частью команды ОПЗЖ для того, чтобы отдать предпочтение кому-то из конкурентов Медведчука.

"Нанесен удар якобы по империи Медведчука. Но, я утверждаю, это решение не представляет проблемы для Медведчука. Второе-проблема гораздо шире. Телеканалов, осуществляющих пророссийское вещание, гораздо больше. И вопрос: Будут ли задействованы какие – то инструменты", – завершил Костинский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 265

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
02 Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
03 Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
04 Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины
05 Большинство самых молодых депутатов оказались родственниками чиновников: появились интересные данные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Водитель на бешеной скорости снес девушек на пешеходном переходе в Москве: момент попал на видео
Водитель на бешеной скорости снес девушек на пешеходном переходе в Москве: момент попал на видео
Врач развеял миф о &quot;чудодейственном&quot; лекарстве от COVID-19
Врач развеял миф о "чудодейственном" лекарстве от COVID-19
Езда во время снегопадов: Мочанов поделился советами
Езда во время снегопадов: Мочанов поделился советами
В Украине подписали меморандум по тарифам на тепло и горячую воду: что важно знать
В Украине подписали меморандум по тарифам на тепло и горячую воду: что важно знать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь