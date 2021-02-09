В Украине указали на выгоду боевиков в блокировании КПВВ на Донбассе

Боевики "ДНР" и "ЛНР" блокируют открытие КПВВ поскольку им выгодно поддерживать режим изоляции, чтобы происходил процесс переориентирования жителей на Россию.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука.

"Официально т.н. "лидеры молодых республик" постоянно ратовали за упрощение пересечения линии разграничения. Но всегда препятствия создавали именно со стороны "ЛДНР". Сокращал режим работы, закрывали пункты пропуска", - отметил он.

Бывший председатель Луганской администрации напомнил, что КПВВ в районе Золотого строилось еще в 2015 году когда он был главой ВГА Луганщины.

"Была договоренность ТКГ в Минске об открытии. Мы открыли – они нет… Оккупанты вводили и вводят в одностороннем порядке ограничения на перемещение личных вещей, продуктов, товаров", - рассказал Тука.

Он уверен, что позиция оккупантов меняться не будет.

"С точки зрения управления людьми, которые проживают на неподконтрольной территории, им выгодно поддерживать режим изоляции. Чтобы происходил процесс переориентирования жителей на РФ", - убежден бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

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