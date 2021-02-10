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Журналисты узнали, что Зеленский лично договаривается с олигархами по поводу голосований в Раде

Журналисты узнали, что Зеленский лично договаривается с олигархами по поводу голосований в Раде
12:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Сейчас Офис президента вынужден не только искать "партнеров на раз", но и потенциальных союзников на случай развала монобольшинства. 

Об этом со ссылкой на одного из лидеров "Слуги народа" пишет "Украинская правда".

Президент использует старую добрую тактику ситуативных союзов.

"У нас сейчас в лучшем случае является 200-210 стабильных голосов. В худшем - 170-180. Когда не хватает голосов, в Раде договариваемся с" доверием ". Общается или Арахамия, или Корниенко. Если же ситуация сверхважная, и они категорически не хотят добавлять, то с ними может поговорить Ермак. В крайних случаях - Зеленский направления говорит с Веревским ", - объясняет источник УП.

"В случае, что все начнет сыпаться, Ермак действительно думает о том, с кем можно было бы сделать коалицию. Но я уверяю, что на сегодня реальных разговоров о новой коалиции нет", - объясняет УП один из влиятельных депутатов "Слуги народа".

Стоит отметить, что Андрей Веревский является совладельцем аграрной "Кернел груп", четырежды бывший народный депутат ВР (в том числе, дважды от БЮТ и один раз от Партии регионов). Является так называемым "аграрным" олигархом, а в Верховной Раде его связывают с парламентской группой "Довира".

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак рассказал об отношениях главы государства Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским и другими олигархами. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Олигархи, Андрей Веревский, Владимир Зеленский, Слуга народа.
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