Журналисты узнали, что Зеленский лично договаривается с олигархами по поводу голосований в Раде

Сейчас Офис президента вынужден не только искать "партнеров на раз", но и потенциальных союзников на случай развала монобольшинства.

Об этом со ссылкой на одного из лидеров "Слуги народа" пишет "Украинская правда".

Президент использует старую добрую тактику ситуативных союзов.

"У нас сейчас в лучшем случае является 200-210 стабильных голосов. В худшем - 170-180. Когда не хватает голосов, в Раде договариваемся с" доверием ". Общается или Арахамия, или Корниенко. Если же ситуация сверхважная, и они категорически не хотят добавлять, то с ними может поговорить Ермак. В крайних случаях - Зеленский направления говорит с Веревским ", - объясняет источник УП.

"В случае, что все начнет сыпаться, Ермак действительно думает о том, с кем можно было бы сделать коалицию. Но я уверяю, что на сегодня реальных разговоров о новой коалиции нет", - объясняет УП один из влиятельных депутатов "Слуги народа".

Стоит отметить, что Андрей Веревский является совладельцем аграрной "Кернел груп", четырежды бывший народный депутат ВР (в том числе, дважды от БЮТ и один раз от Партии регионов). Является так называемым "аграрным" олигархом, а в Верховной Раде его связывают с парламентской группой "Довира".

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак рассказал об отношениях главы государства Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским и другими олигархами.