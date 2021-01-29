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Рабовладельческий строй закончился: Ермак рассказал, в каких отношениях Зеленский с олигархами

Рабовладельческий строй закончился: Ермак рассказал, в каких отношениях Зеленский с олигархами
10:55 Сегодня Телеграф

Глава президентского Офиса (ОП) Андрей Ермак в интервью НВ рассказал об отношениях главы государства Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским. 

По словам Ермака, Зеленский – это первый президент Украины, который "показал на своем примере, что можно быть абсолютно отдаленным от финансовых групп, от так называемых олигархов".

Также глава ОП подчеркнул, что президент строит "деолигархическую систему власти и, что уже сегодня это реальность нашей жизни".

Комментируя вопрос журналиста о том что во фракции "Слуга народа" есть народные депутаты, которые ориентируются на Коломойского, Ермак заявил, что конечно же, в огромной фракции на 250 человек есть разные сферы влияния.

"Но опять‑таки, у нас давным-давно закончился рабовладельческий строй. Я не верю в эти фразы и эти инсинуации, что кто‑то чей‑то человек. Мне кажется, очень часто желаемое выдается за действительное", – добавил глава ОП.

Объяснения Андрея Ермака относительно влияния олигархов на депутатов можно считать вполне приемлемыми, но следует вспомнить расследование журналистов программы "Схемы" о том, как еще один олигарх Ринат Ахметов пытался найти общий язык с нынешней властью.

Журналисты сняли сюжет, где показали, якобы встречу помощника президента с олигархом. В программе сообщалось, что якобы компания Рината Ахметова финансирует депутатскую фракцию политической партии "Слуга народа".

На эту информацию отреагировали на Банковой и назвали все обвинения фейковыми, в пресс-службе олигарха также все опровергли.

Еще в одном расследовании "Схем" журналисты рассказывали о непубличных встречах представителей власти с влиятельными бизнесменами. В частности удалось выяснить о встречи олигарха Игоря Коломойского с главой МВД Арсеном Аваковым. 

Коломойский передал привет Зеленскому: в повторном провале с назначением Витренко увидели знак

Напомним, как писал "Телеграф", Андрей Ермак рассказал о планах Владимира Зеленского идти на второй срок президентства.  Хотя уже на втором году президентства эксперты оценивают роботу Зеленского.

Так политолог Олеся Яхно в интервью "Телеграфу" выразила мнение, что Зеленский так и не смог понять "сути проблем и вызовов, которые стоят сегодня перед государством Украина".

В то же время следует отметить, что президент теряет поддержку среди украинцев, по результатам КМИС рейтинг Зеленского в январе 2021 года упал ниже 20%.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Олигархи, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента.
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