В Европе этого не хотят: Яременко оценил вероятность присоединения США к переговорам по Донбассу

США могут присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате", но не у россиян, не и у европейцев нет желания допускать Вашингтон к переговорам.

Такое мнение выразил в интервью "Телеграфу" дипломат и народный депутат Богданом Яременко.

Нардеп вспомнил эффективное участие американского дипломата Курта Волкера, хотя при этом Штаты формально не были участниками Нормандского формата

"Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, при том, что Штаты формально не были участниками Нормандского формата, активно работал на протяжении нескольких лет. Осуществлял челночную дипломатию между ЕС и РФ. Мы тогда наблюдали постепенное угасание конфликта. Но ощутимого результата не было и нет потому, что РФ не хочет ничего другого, кроме капитуляции Украины. И всё же свою позитивную роль такая форма дипломатии в 2017-2019 годах сыграла", - отметил нардеп.

Яременко допускает такую форму сотрудничества, но отмечает, что не только Россия, но и Европа не хочет допускать США к переговорам по Донбассу.

Кроме того, по словам дипломата, нужно учитывать, что после избрания Джо Байдена в Госдепе США появилось много дипломатов, чиновников, которые хорошо знают и украинское, и российское досье. А новоизбранный президент США, будучи еще вице-президентом, лично прилагал большие усилия для разрешения ситуации.

Яременко уверен, что США будут в противостоянии Украины с Россией отыгрывать свою, особенную роль.

Полный текст интервью с народным депутатом 9-го созыва (фракция "Слуга народа") Богданом Яременко вы можете прочитать в материале "Телеграфа" "Потеря Украиной транзита российского газа в Европу развяжет Путину руки".