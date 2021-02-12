Решение будет принято: Яременко оценил шансы на принятие закона о двойном гражданстве

В ближайшее время украинский парламент не будет готов принимать законопроект о двойном гражданстве. При этом, дискуссии будут продолжаться и в конечном счете это решение будет принято.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил дипломат, народный депутат 9-го созыва (фракция "Слуга народа"), член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Так, группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, которым предлагается разрешить иметь двойное гражданство в Украине. В том числе с РФ, но при условии, что тогда граждане Украины, имеющие также российские паспорта, не смогут проголосовать на выборах или быть избранными до отмены такого статуса или отказа от гражданства страны-агрессора.

По словам дипломата это пока является темой для дискуссий.

"Нужно понимать, что у нас – огромная миграция, а также очень большая, исторически сложившаяся, диаспора. Многие украинцы проживают за границей. Миллионы, а то и десятки миллионов", - отметил эксперт.

Он уверен, что будут попытки урегулировать вопрос с двойным гражданством в Украине, что позволит решить массу практических вопросов.

Но в то же время, по его мнению, парламент пока не готов принимать решения о даже теоретически возможном двойном гражданстве, в том числе с РФ.

"Дискуссии будут продолжаться, рано или поздно решение о двойном гражданстве все же будет принято", - убежден дипломат.

Подробнее по теме, читайте в материале "Телеграфа": Потеря Украиной транзита российского газа в Европу развяжет Путину руки, - нардеп Богдан Яременко.