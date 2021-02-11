Депутаты из партии Зеленского "восстали" против штрафов за нарушение закона о языке

Нардепы от партии "Слуга народа" зарегистрировали два законопроекта, которые предлагают отменить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщается в тексте самих законопроектов №4638 и №4638-2.

"Президентская партия начала беспрецедентную атаку на закон о языке. После провала попыток законсервировать русский язык в образовании, "слуги народа" решили разрушить механизм защиты права на получение услуг на государственном языке", - говорят нардепы.

Так, авторы законопроекта №4638 предлагают изъять из статьи 57 закона пункты, касающиеся наложения штрафов за нарушение закона.

При этом авторами данного законопроекта являются Максим Бужанский и еще более 30 нардепов.

В то же время авторы проекта закона №4638-2 предлагают отложить штрафы за нарушение закона на 1,5 года. Свое решение парламентарии объясняют стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии коронавируса.

В свою очередь авторами законопроекта являются такие народные депутаты как: Потураев Никита, Кравчук Евгения, Рябуха Татьяна, Богуцкая Елизавета, Корниенко Александр.

Стоит напомнить, что 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Согласно изменениям с этого дня, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.