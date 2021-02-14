Ермак признал, что доверие и рейтинг Зеленского падают и назвал причин

Против Владимира Зеленского направлены потоки лжи и пропаганды. Так глава Офиса Президента Андрей Ермак смог объяснить снижение доверия и рейтинга главы государства.

Свое мнение чиновник озвучил в интервью каналу "Украина 24".

"Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лжеинформации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных оскорблений просто не прекращается. Не будем сейчас говорить откуда и кто – это всем хорошо известно", - заявил Ермак.

Также глава ОП посетовал на уровень информационной политики в стране, который заставляет желать лучшего.

"Власть не имеет ни одного своего телевизионного канала. Она говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении. Против неё работает абсолютно другая система – боты, анонимные телеграм-каналы. Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги", - объяснил Ермак.

Не обошлось и без упоминания о влиянии пандемии коронавируса.

Напомним, рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать.