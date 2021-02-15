Рабинович и Дубинский отреагировали на слова Витренко идентичными постами в Facebook (фото)

Создается впечатление, что народный депутат Александр Дубинский шел в Верховную Раду не под тем партийным брендом. Его критику и.о. министра энергетики Юрия Витренко тут же подхватили коллеги из ОПЗЖ.

В воскресенье вечером, 14 февраля, Александр Дубинский публикует на своей странице в facebook пост с критикой заявления Юрия Витренко о том, что у Минэнерго нет данных о количестве газа, закачанного в подземные хранилища. Далее нардеп рассуждает о чиновниках, которые наживаются на простых людях.

Почти сразу же аналогичный пост появляется на странице в facebook народного депутата от фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Правда он подкорректировал слово "тупость" и подписал автора текста "Дубинский".

Такой вот вышло синхронное плаванье у представителя условной команды власти и парламентской оппозиции.

Напомним, народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуги народа". Этот вопрос был поднят после введения против него санкций США.