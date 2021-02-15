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В Украине может появиться свой "список Магнитского": что известно

В Украине может появиться свой "список Магнитского": что известно
Обновлено 17:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После прихода к власти в США команды президента-демократа Джо Байдена властям Украины показали, что те не смогут "сидеть на двух геополитических стульях". 

Такое мнение высказала в интервью OBOZREVATEL глава партии "Голос" Кира Рудык.

По ее словам, у Байдена очень либеральная администрация, которая будет искать активных и громких побед. В связи с этим Украине будут давать четкие сигналы о том, что хорошо, а что плохо. 

"На самом деле, за последние две недели мы уже видим определенные либеральные победы в нашей стране. Первое – блокировка каналов Медведчука. Второе – блокировка YouTube-канала Дубинского", - сказала она, добавив, что наверняка украинским властям порекомендовали определиться по какому курсу идти, а потому им придется демонстрировать результаты своего выбора делами. 

При этом, блокировку каналов, принадлежащих "правой руке" Виктора Медведчука Тарасу Козаку, она назвала "первым шагом". Далее же, по прогнозу Рудык, в Украине будут вводить экономические и персональные санкции. 

"В идеале, появится определенный список людей, на которых будут наложены персональные санкции. Перечень лиц, которые в Украине нарушают не только украинские законы, но и международные", - сказала лидер "Голоса".

По ее словам, в список попадут политики и олигархи внутри страны. При этом, список не обязательно будет большим, но, тем не менее, ощутимым. 

"Думаю, это будет условный "список Магнитского" для Украины", - сказала Рудык. 

Она также добавила, что властям придется подтверждать проевропейскую позицию действиями и совершать определенные шаги. Взамен Украина получит партнера, который будет "настойчивее, весомее, чем Франция и Германия". 

"Убеждена, что США поставили перед собой задачу создать такие условия, чтобы РФ было экономически невыгодно дальше вести войну на нашей территории. Это большой системный проект, в котором интересы США и Украины совпадают", - добавила Рудык. 

Справка: Сергей Магнитский - российский аудитор, который заявил о масштабной схеме хищения бюджетных средств. В ответ ему предъявили обвинения в коррупции и отправили в СИЗО "Матросская тишина", где он скончался за семь дней до того, как выйти из-под стражи. После его смерти в США приняли "акт Магнитского", согласно которому были введены санкции против лиц, причастных к нарушению прав человека и принципа верховенства права в России.

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Россия, Санкции, Донбасс, Джо Байден, Кира Рудык.
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