Украина готовит важное обращение к миру по поводу аннексии Крыма: что известно

Верховная Рада приняла постановление об обращении к международному сообществу с призывом консолидировать взаимодействие по осуждению оккупации Россией автономной республики Крым.

Решение было принято на заседании во вторник, 16 февраля. Постановление №4655 "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных – граждан Украины", поддержали 314 нардепов. Ни одного голоса за постановление не дали только представители "ОПЗЖ".

В основе обращения лежат призывы к продолжению политики непризнания попытки аннексии Крыма. Также в тексте будет указано о консолидированном международном взаимодействии с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках дипломатической инициативы "Крымская платформа".

Напомним, бывший руководитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что Украине вряд ли удастся обжаловать полномочия делегации от России в ПАСЕ.