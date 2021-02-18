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Виктор Кичун назначен новым судьей КСУ: что о нем известно

Виктор Кичун назначен новым судьей КСУ: что о нем известно
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В четверг, 18 февраля на заседании Верховной Рады Украины назначили нового судью Конституционного суда Украины - Виктора Кичуна.

Об этом сообщили в Твиттере Верховной рады Украины.

Таким образом, "за" проголосовали 241 народный депутат, в то время как "против" лишь один. Воздержались от голосования 106 нардепов, а не голосовали 30.

Виктор Кичун родился 19 июня 1968 года в селе Большая Березна, Хмельницкой области.

С 1997 по 2003 года работал ассистентом кафедры конституционного права Украины Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, с 2003 года по ныне является доцентом этой кафедры. Общий трудовой стаж роботы 36 лет, в отрасли права более 25 лет.

У Виктора Кичуна есть жена и сын с дочерью. Об этом говорится в его автобиографии на сайте ВР.

Стоит напомнить, что 17 февраля фракция партии "Голос" в Киевсовете исключила из своего состава депутата Константина Богатова после инцидента между ним и стендап-комиком Владом Капицей в арт-центре "Братислава" 14 февраля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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КСУ, Виктор Кичун.
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