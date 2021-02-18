"Можете вводить санкции": Порошенко "спас" канал "Прямой"

Бывший президент Украины, собственник "5 канала" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Этой новостью он поделился в эфире телеканала "Прямой".

"Два часа назад в реестре государственной конечный бенефициарный владелец телеканала "Прямой" изменился. Уже 2 часа им является "Прайм Эссетс Кэпитал", структура, которая на 100% принадлежит Петру Порошенко", - рассказал он.

Порошенко предложил Зеленскому "вводить санкции против террориста Порошенко".

"Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы защитить свободу слова", - добавил лидер "Европейской солидарности".

2 години тому у держреєстрі кінцевим бенефіціарним власником @prm_ua стала «Prime Assets Capital» – структура, яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу.



Володимире Олександровичу,@ZelenskyyUa завтра на РНБО ви можете запровадити санкції проти «терориста» Порошенка pic.twitter.com/V0uXnRCKse — Петро Порошенко (@poroshenko) February 18, 2021

Ранее "Телеграф" составил инфографику, которая наглядно показывает, кто из известных публичных личностей, владеет телеканалами в Украине.