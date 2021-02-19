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При всем желании Зеленского снять не получится: прогноз, каким будет будущее Разумкова

При всем желании Зеленского снять не получится: прогноз, каким будет будущее Разумкова
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

При всем желании президента Украины Владимира Зеленского, снять спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не получится. Сейчас спикер занимает довольно нейтральную позицию и старается держать дистанцию ото всех политсил. Вполне вероятно, что он будет придерживаться позиции нардепа Вадима Рабиновича - периодически комментировать положение дел в стране, тем самым зарабатывая себе доверие общества.

Об этом говорится в материале "Телеграфа".

Спикер парламента недвусмысленно окончательно ушел от команды президента.

По мнению опытного политтехнолога, с дальнейшим падением рейтинга Зеленский не факт, что сможет во второй раз сесть в кресло президента. Во всяком случае, до следующих выборов осталось чуть более трех лет и за это время скандалы, дорожающая коммуналка и прочие насущные проблемы собьют позиции главы государства.

В то же время Разумков старается оставаться в середине - выступает за все хорошее и против всего плохого. Сейчас должность ему это позволяет. Так, спикер ВР может комментировать и тарифы, и низкие зарплаты, даже предлагая варианты решения проблем.

При том, что если вдруг какой-то законопроект не будет принят, он может с легкостью кивать в сторону парламента, в частности монобольшинства, подмывая тем самым рейтинг Зеленского.

Председатель Верховной Рады держит дистанцию ото всех политсил, не скатываясь в симпатии к "слугам" и не притесняя другие фракции. Такая позиция обеспечивает ему надежные позиции в Раде. Другими словами, при всем желании Зеленского снять Разумкова не получится, в премьеры он также не пойдет, поскольку ему это не нужно.

Спикер вполне может идти по пути нардепа Вадима Рабиновича - периодически комментировать положение дел в стране, критически высказываясь и играя на настроениях общества. От этого он ничего не потеряет, а в глазах избирателя станет не просто "умным", но и понимающим проблемы, практически "своим".

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
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