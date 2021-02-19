Есть 100% повод для усиления санкций против России, но об этом почему-то молчат, - Андрей Сенченко

Госпогранслужба Украины за год зафиксировала 39 нарушений на море со стороны береговой охраны РФ.

По словам главы ГПСУ Сергея Дейнеко, продолжается работа по сбору доказательной базы агрессивных действий РФ на море. Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко привел «Телеграфу» наиболее рельефный пример беззакония со стороны РФ, о котором у нас мало пишут и говорят. Это – захват морских буровых платформ, которые добывают газ на шельфе Украины. Рассказал он и о том, что можно противопоставить действиям оккупантов.

«Вышки принадлежат «Черноморнефтегазу». Они находятся примерно в 80 км от Одессы, качают газ в Глебовское газохранилище (подземное), расположенное на севере Крыма в районе мыса Тарханкут, - рассказывает Андрей Сенченко. - На захваченных вышках находится российский спецназ. В начале 2017 года во время их облета в исключительной морской экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет АН-26 Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины. Об этих захваченных вышках быстро замолчали при Порошенко. Молчат и сейчас, хотя захват украинских объектов на черноморском шельфе континентальной части Украины – прямое доказательство неприкрытой вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Этот вооруженный захват не вписывают ни в одну из российских историй, призванных оправдать захват наших территорий. Это не шельф Крымского полуострова, который путинская Россия объявила своим после опереточного «референдума» под дулами автоматов, и не территория «мятежного Донбасса».

Захват наших буровых платформ – 100%-е основание для усиления антироссийских санкций, уверен Андрей Сенченко.

Он считает, что в этом случае Украина должна одновременно добиваться усиления санкций и компенсации ущерба, нанесенного незаконным использованием наших вышек и недр.

«Также в одностороннем порядке, без обсуждения с РФ, Украина должна начать отбор российского газа, идущего через нашу ГТС, как минимум, в объеме, который россияне уже украли и продолжают красть у нас. Есть специалисты, которые могут просчитать этот объем, – уверяет эксперт. – Впрочем, главное – не подобный «бартер» устраивать, а бить по агрессору санкциями и решениями судов».

Убедительным поводом для санкций, по мнению Андрея Сенченко, является и развязное блокирование Россией судоходства в акватории Черного моря.

«Россия то и дело объявляет там учения нереальных масштабов. Тем самым блокирует маршруты судам, идущим из Одессы на Босфор и обратно. При этом речь идет об учениях Черноморского флота РФ, который незаконно базируется во временно оккупированном Крыму. В акватории Азовского моря – также системные нарушения. Россияне незаконно построили мост, незаконно производят досмотры украинских судов», – говорит Андрей Сенченко.

По его словам, все подобные действия РФ – элементы гибридной войны.

Зеркально отвечать Украина не может – дорого и неэффективно. Но мы способны на иные действия.

«Первоочередная задача военно-политического руководства страны – максимально укрепить береговую оборону страны. Не допустить захвата новых территорий гораздо легче, чем потом их вернуть, – отмечает Андрей Сенченко. – Важно обеспечить полноценную оборону нашего побережья от возможных попыток захвата. А они вполне могут быть. РФ никаких ограничений для себя не видит. Творит в мире все, что заблагорассудится».

Важным шагом в направлении укрепления обороноспособности Украины эксперт называет появление украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Теперь необходимо, чтобы армия получила новые комплексы в достаточном количестве и научилась эффективно их применять.

«У нас есть мощная артиллерийская система «Гиацинт» – дальнобойные орудия. Но со стороны чиновников Минобороны идет блокирование создания боеприпасов для этой системы. Думаю, должна реагировать СБУ, потому что здесь есть явные признаки государственной измены», – считает эксперт.

Он также призывает интенсифицировать действия юридического характера: обращения в Международный морской трибунал, иные международные инстанции, а также к зарубежным партнерам – с целью усиления санкционного давления на Россию.