Шмыгалю остались считанные недели: как в Украине сменят премьера

Скорее всего все провалы нынешнего правительства свалят на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и вполне вероятно, что его отправят в отставку в ближайшие 2-3 месяца. В то же время пока неизвестно, кто займет его место.

Об этом говорится в материале "Телеграфа".

Премьер-министр Украины - абсолютно технический человек.

Но ни о каких политических амбициях речи не может быть. Поскольку, все провалы в экономике, очевидно, свалят на него и "уйдут", когда придет время.

При этом, можно допустить, что это произойдет в ближайшие 2-3 месяца, когда вакцинация от коронавируса провалится, а под предлогом борьбы с COVID-19 будут вводиться новые ограничения, карантины и так далее.

Таким образом, вполне ожидаемо, что Кабинет министра отправят в отставку. Хотя на данный момент, пока неизвестно, кто займет его место.

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