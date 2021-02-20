Миллионы украинцев лишились дома и прошли принудительную паспортизацию - Украина в ООН

3,5 миллиона украинцев лишились жилья, вынужденно переехав с оккупированного Донбасса, или потеряли его во время обстрелов, еще почти три миллиона украинцев прошли вынужденную паспортизацию и в Крыму и на Донбассе.

Такие цифры привел вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая во время брифинга в рамках ТКГ в пятницу, 19 февраля.

По его словам, почти 14 тысяч украинцев погибли в войне, участниками боевых действий стали 400 тысяч украинцев. Около 3,5 миллиона жителей Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса.

"Около 400 000 человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 миллиона граждан Украины", - уточнил Резников.

Как сообщал "Телеграф", ранее желающие получить паспорт РФ в ОРДЛО должны для этого сначала получить паспорт так называемой "республики".