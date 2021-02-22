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Стало известно, почему официальный Лондон не поздравил Зеленского с Днем рождения

Стало известно, почему официальный Лондон не поздравил Зеленского с Днем рождения
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф TK Media

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс (Melinda Simmons) объяснила, почему официальный Лондон не направил поздравление украинскому президенту Владимиру Зеленскому с днем рождения.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде" в понедельник, 22 февраля.

"На самом деле такой традиции нет, поэтому это не является упущением моим или премьер-министра, что мы не прислали поздравления с днем рождения", - добавила посол, объяснив, почему она и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не приветствовали Зеленского.

На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин

Говоря о себе, дипломат уточнила, что "здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".

"Но я хочу рассказать о другом - когда президент Зеленский заболел COVID, то премьер Джонсон с ним связался. В известной степени - из-за того, что премьер сам перенес COVID и болел тяжело, поэтому имеет сочувствие к каждому, кто также заболел. Да и я также твитила, когда Зеленский заболел", - добавила Симмонс.

Издание напоминает, что Зеленский отметил свое 43-летие 25 января. Офис президента два дня рассказывал о поздравлении от "мировых лидеров" с его днем рождения, представителей западных государств там практически не было.

Как сообщалось, Зеленский в честь своего 43-го дня рождения устроил вечеринку. Празднование состоялось 29 января в квартире совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича. В пресс-службе президента никак не прокомментировали игнорирование Зеленским условий карантина, путем организации массового мероприятия.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Великобритания, День рождения, Посол, Поздравление, Владимир Зеленский, Мелинда Симмонс.
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