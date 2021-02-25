Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату

Член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко попала в скандал после того, как обнародовала свои доходы в январе, которые составили более 435 тысяч гривен грн., причем эта сумма превышает размер зарплаты президента Владимира Зеленского за год.

Об этом можно судить из данных ее декларации о доходах.

Отметим, что Бойко входит в состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с осени 2019 года. До этого, с февраля 2017 года она занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Игоря Насалика.

Отметим, что размер зарплаты Бойко в месяц превышает размер годичной зарплаты президента Владимира Зеленского. Каждый месяц глава государства получает по 28 тысяч гривен. Соответственно за год Зеленский заработал 336 000 гривен. Дело в том, что Зеленский получает только должностной оклад. Дополнительных надбавок к зарплате президента не предусмотрено.

Размер зарплаты Бойко вызвал ажиотаж в сети.

Сама Бойко необычно отреагировала на обсуждение ее зарплаты, выставив новое фото на своей странице в Facebook. "Настоящая несправедливость - это когда есть новые красивые фотографии, а в сети по 100 раз перепощивают тебя пятилетней давности ....Всем хорошего дня!))" – написала она в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать новый снимок члена наблюдательного совета.

Как сообщал "Телеграф", ранее Комитет по вопросам Регламента Верховной Рады на заседании рекомендовал лишить 79 народных депутатов зарплаты за декабрь 2020 года.