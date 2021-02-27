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Россия могла захватить Крым еще при Ельцине, но ему это было не нужно: названа причина

Россия могла захватить Крым еще при Ельцине, но ему это было не нужно: названа причина
10:42 Сегодня Телеграф

Россия могла аннексировать Крым еще во время президентства Бориса Ельцина, но тогда ему не нужен был отдельно взятый полуостров, поскольку он и так "держал в руках Украину".

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"В то время достаточно было Ельцину кивнуть головой и, в условиях фактически парализованной украинской власти, которая была не готова к такого рода вызовам, Украина могла безвозвратно потерять Крым", - заверил он.

Но тогда, в условиях скандала с якобы воровством российского газа украинской стороной, Украина и так находилась "на крючке" у Ельцина и в захвате полуострова не было необходимости.

"Тогда на слуху был такой общий тезис – и воспринимался он чуть ли не как аксиома – "Украина ворует российский газ и должна России огромные деньги". На самом деле какой-то период, и правда, был несанкционированный отбор газа. Но потом об этом по инерции говорили годами. И Украина находилась в состоянии постоянно оправдывающейся", - объяснил Андрей Сенченко.

Подробнее о крымском вопросе, читайте в материале Телеграфа: Крым не хотел уходить, 20-летняя игра РФ провалилась бы без спецназа, - интервью Андрея Сенченко.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Крым, Андрей Сенченко, Борис Ельцин, Аннексия Крыма.
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