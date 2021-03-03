В семье Дмитрия Разумкова случилось горе: спикер Рады ушел в отпуск

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков взял отпуск в связи со смертью его бабушки. Заседание открыл его первый зам.

Об этом сообщила журналистам пресс-служба председателя парламента, передают "Українськi Новини".

"Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки", - сказали в пресс-службе.

По причине нахождения в отпуске спикер Верховной Рады не будет проводить пленарное заседание в среду.

Отпуск председатель Верховной Рады взял всего на один день.

Согласно трансляции Рады, заседание открыл и ведет его первый заместитель Руслан Стефанчук.

"Сегодняшнее заседание он проводить не будет", - отметили в пресс-службе.

Напомним, аналитик, политтехнолог Александр Кочетков прокомментировал "Телеграфу" тему разговоров о самостоятельной карьере Дмитрия Разумкова, а не просто спикера фракции "Слуга народа". По его словам, на самом деле, главное, что побуждает Разумкова задумываться о такой карьере – это то, что он политтехнолог.