"Обидно": в Словакии отличились неудачной шуткой про путинскую вакцину и Украину (видео)

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство закупило российскую вакцину "Спутник-V", отличился странной шуткой о Закарпатье, которое якобы пообещал президенту России Владимиру Путину за вакцину от COVID-19.

Этот "перл" он выдал в эфире Radio Expres.

Так, на вопрос одного из журналистов о том, что Матович пообещал россиянам за вакцину после многонедельного переговорного процесса, премьер-министр ответил: "Закарпатскую Украину".

Поняв, что пошутил неудачно, Матович признался в этом.

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - уже в более серьезном настроении он добавил он.

В Украине тут же отреагировали на такое заявление одного из топ-чиновников Словакии.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - прокомментировал инцидент глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению украинского дипломата, своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Как сообщал "Телеграф", в годовщину начала российской агрессии в Украине глава МИД Украины Дмитрий Кулеба записал трогательное видеообращение, в котором заявил, что Россия навсегда потеряла Украину из сферы своего влияния, напав на нее 7 лет назад.