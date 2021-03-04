Развернули прямо на границе: российской модели и актрисе запретили въезд в Украину (фото, видео)

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на 3 года запретили въезд в Украину гражданке Российской Федерации 1971 года рождения - российской фотомодели и актрисе, - за неоднократное незаконное посещение временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает в четверг, 4 марта, пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Россиянка прилетела в международный аэропорт "Борисполь" в среду вечером рейсом из Минска. По ее словам, в Украину она ехала в личных целях. Однако в ходе оформления пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, ведь не придерживалась порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

"Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост, и авиарейсом", - рассказали в Госпогранслужбе.

Из-за нарушений украинского законодательства гражданка РФ не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в страну сроком на 3 года.

"Ее возвратили обратным рейсом в Минск", - добавили в погранведомстве.

В сообщении не указывается имя нарушительницы. Вместе с тем, как стало известно "Апострофу", речь идет о российской модели, певице и телеведущей белорусского происхождения Елене Галицыной (фамилия при рождении Иванова-Галицына).

Галицына снялась в нескольких клипах Сергея Зверева, в том числе "Небеса" и "D&G".

Также она спела в дуэте с Дмитрием Дубинским песни "Мир жесток", "Не пара Ноя", "Запятая", "Сумасшедшая" и других.