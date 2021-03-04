Скачать
Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой
Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку

Развернули прямо на границе: российской модели и актрисе запретили въезд в Украину (фото, видео)

Развернули прямо на границе: российской модели и актрисе запретили въезд в Украину (фото, видео)
16:11 Сегодня Телеграф

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на 3 года запретили въезд в Украину гражданке Российской Федерации 1971 года рождения - российской фотомодели и актрисе, - за неоднократное незаконное посещение временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает в четверг, 4 марта, пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Россиянка прилетела в международный аэропорт "Борисполь" в среду вечером рейсом из Минска. По ее словам, в Украину она ехала в личных целях. Однако в ходе оформления пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, ведь не придерживалась порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Российская актриса после визита в Крым прилетела в Украину: ее оштрафовали и отправили в Беларусь

"Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост, и авиарейсом", - рассказали в Госпогранслужбе.

Госпогранслужба_запрет

Из-за нарушений украинского законодательства гражданка РФ не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в страну сроком на 3 года.

"Ее возвратили обратным рейсом в Минск", - добавили в погранведомстве.

В сообщении не указывается имя нарушительницы. Вместе с тем, как стало известно "Апострофу", речь идет о российской модели, певице и телеведущей белорусского происхождения Елене Галицыной (фамилия при рождении Иванова-Галицына).

Галицына снялась в нескольких клипах Сергея Зверева, в том числе "Небеса" и "D&G".

Также она спела в дуэте с Дмитрием Дубинским песни "Мир жесток", "Не пара Ноя", "Запятая", "Сумасшедшая" и других.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 615

Все по теме:

Госпогранслужба, Модель, Запрет, Актриса, Россиянка, Елена Галицына, Въезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не хотел идти в школу: убивший всю семью подросток сделал признание
02 "Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
03 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
04 "Власти ДНР" заявили о прекращении перемирия: почему так произошло и к чему готовиться Украине
05 Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)
На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)
Уже 9 областей Украины находятся на пороге &quot;красной&quot; зоны эпидемиологической опасности
Уже 9 областей Украины находятся на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности
&quot;НеАнгелы&quot; распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)
"НеАнгелы" распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь