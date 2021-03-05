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Британия даст толчок украинскому кораблестроению: озвучен амбициозный план

Британия даст толчок украинскому кораблестроению: озвучен амбициозный план
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф

В Великобритании займутся проектировкой и строительством ракетных катеров специально для Украины в рамках переоснащения Военно-морских сил ВСУ, которое начнется в начале следующего года.

Об этом рассказал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс.

По его словам, эти судна будут проектировать по уникальному проекту. Их длина будет достигать от 50 до 65 метров, они будут разгоняться до 40 узлов. Они будут оснащены артиллерийскими системами и ракетами - малой или большой дальности.

"Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают", - подчеркнул Вудс.

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Он добавил, что  первые четыре катера будут построены в Великобритании. А остальные четыре – уже в Украине. Также атташе уточнил, что на данный момент рассматривается и дальнейшее сотрудничество в совместном проектировании боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине на предприятии "Завод "Кузница на Рыбальском" заложено строительство очередных боевых катеров для Военно-Морских Сил ВС Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Великобритания, Кораблестроение, Катеры.
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