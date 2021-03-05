Санкции ЕС против окружения Януковича будут действовать еще год: кто под них попал

Евросоюз еще на год продлил санкции против беглого президента Украины Виктора Януковича и людей из его окружения.
Об этом сообщает вестник ЕС.
Отмечается, что за соответствующее решение было проголосовано 4 марта, а в день публикации, 5 марта, решение вступило в силу.
Ограничения будут действовать до 6 марта 2022 года. Всего в списке восемь человек:
Вместе с тем из санкционного списка убрали двоих человек:
Европейский союз ввел санкции против людей Януковича в марте 2014 года из-за ненадлежащего использования государственных фондов Украины и злоупотреблений властью, которые привели к потере средств. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.
Изначально в списке было 14 имен, но из-за недостаточного количества доказательств с некоторых из них санкции все же сняли. В числе таковых беглый экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.