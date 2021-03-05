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Санкции ЕС против окружения Януковича будут действовать еще год: кто под них попал

Санкции ЕС против окружения Януковича будут действовать еще год: кто под них попал
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф

Евросоюз еще на год продлил санкции против беглого президента Украины Виктора Януковича и людей из его окружения. 

Об этом сообщает вестник ЕС

Отмечается, что за соответствующее решение было проголосовано 4 марта, а в день публикации, 5 марта, решение вступило в силу. 

Ограничения будут действовать до 6 марта 2022 года. Всего в списке восемь человек: 

  • экс-президент Виктор Яукович;
  • его сын Александр Янукович;
  • бывший глава МВД Виталий Захарченко;
  • заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк;
  • бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка;
  • его сын Артем;
  • предприниматель Сергей Курченко;
  • бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

Вместе с тем из санкционного списка убрали двоих человек:

  • бывший вице-премьер Сергей Арбузов;
  • бывший министр образования Дмитрий Табачник. 

Европейский союз ввел санкции против людей Януковича в марте 2014 года из-за ненадлежащего использования государственных фондов Украины и злоупотреблений властью, которые привели к потере средств. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС. 

Изначально в списке было 14 имен, но из-за недостаточного количества доказательств с некоторых из них санкции все же сняли. В числе таковых беглый экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Виктор Янукович, ЕС, Санкции.
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