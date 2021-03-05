Санкции ЕС против окружения Януковича будут действовать еще год: кто под них попал

Евросоюз еще на год продлил санкции против беглого президента Украины Виктора Януковича и людей из его окружения.

Об этом сообщает вестник ЕС.

Отмечается, что за соответствующее решение было проголосовано 4 марта, а в день публикации, 5 марта, решение вступило в силу.

Ограничения будут действовать до 6 марта 2022 года. Всего в списке восемь человек:

экс-президент Виктор Яукович;

его сын Александр Янукович;

бывший глава МВД Виталий Захарченко;

заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк;

бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка;

его сын Артем;

предприниматель Сергей Курченко;

бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

Вместе с тем из санкционного списка убрали двоих человек:

бывший вице-премьер Сергей Арбузов;

бывший министр образования Дмитрий Табачник.

Европейский союз ввел санкции против людей Януковича в марте 2014 года из-за ненадлежащего использования государственных фондов Украины и злоупотреблений властью, которые привели к потере средств. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Изначально в списке было 14 имен, но из-за недостаточного количества доказательств с некоторых из них санкции все же сняли. В числе таковых беглый экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.