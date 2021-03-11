Возьмутся за Тупицкого? Конституционный суд Украины собирает спецзаседание

Председатель Конституционного суда Украины выдал распоряжение о созыве 17 марта специального пленарного заседания КСУ.

Об этом сообщает в четверг, 11 марта, пресс-служба Конституционного суда.

Согласно распоряжению, спецзаседание КС созывается для рассмотрения обращения следователя ГБР, поступившего 9 марта.

Вместе с тем, "Укринформ" передает, что на спецзаседании 17 марта КС рассмотрит вопрос о совершении председателем Конституционного суда Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

По информации агентства, об этом сообщил во время заседания Палаты КС заместитель председателя суда Сергей Головатый, который снова председательствовал с места отстраненного от выполнения служебных обязанностей главы КСУ Александра Тупицкого.

В частности, новоназначенный судья КС Виктор Кичун отметил: "Уважаемые коллеги! Предлагаю и прошу поддержать позицию внести в повестку дня рассмотрение вопроса о созыве специального пленарного заседания для рассмотрения обращения о совершении судьей Тупицким Александром Николаевичем существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявлением его несоответствия занимаемой должности. Прошу дополнить повестку дня этим вопросом".

На это, говорится в заметке, "Головатый отметил, что судьи проинформированы о созыве такого специального пленарного заседания на 17 марта".

В то же время судья Кичун настаивал на внесении этого вопроса в повестку дня.

После этого судья Олег Первомайский предложил проголосовать за основу существующий порядок дня, а потом уже рассмотреть другие предложения.

"Повестку дня судьи поддержали единогласно", - говорится в заметке.

После этого Кичун снова настаивал на внесении в повестку дня вопрос созыва специального пленарного заседания, однако один из судей сделал замечание, что для включения этого вопроса в повестку дня должно быть распоряжение председателя суда и для этого есть отдельная процедура.

"Я думаю, что вряд ли мы можем голосовать, потому что уже есть распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 17 число. Как председатель заседания я не могу ставить, поскольку является действующее распоряжение ", - сказал Головатый.