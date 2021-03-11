Скачать
Четверг, 11.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине
Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине
"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России
"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России
"Пробовал разное мясо, не пробовал только людское". Живодер на Житомирщине держит в страхе целое село: подробности (фото)
"Пробовал разное мясо, не пробовал только людское". Живодер на Житомирщине держит в страхе целое село: подробности (фото)
"Шахтер" отверг несколько предложений по вратарю
"Шахтер" отверг несколько предложений по вратарю

Возьмутся за Тупицкого? Конституционный суд Украины собирает спецзаседание

Возьмутся за Тупицкого? Конституционный суд Украины собирает спецзаседание
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф

Председатель Конституционного суда Украины выдал распоряжение о созыве 17 марта специального пленарного заседания КСУ.

Об этом сообщает в четверг, 11 марта, пресс-служба Конституционного суда.

Согласно распоряжению, спецзаседание КС созывается для рассмотрения обращения следователя ГБР, поступившего 9 марта.

КС_распоряжение

Вместе с тем, "Укринформ" передает, что на спецзаседании 17 марта КС рассмотрит вопрос о совершении председателем Конституционного суда Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

По информации агентства, об этом сообщил во время заседания Палаты КС заместитель председателя суда Сергей Головатый, который снова председательствовал с места отстраненного от выполнения служебных обязанностей главы КСУ Александра Тупицкого.

В частности, новоназначенный судья КС Виктор Кичун отметил: "Уважаемые коллеги! Предлагаю и прошу поддержать позицию внести в повестку дня рассмотрение вопроса о созыве специального пленарного заседания для рассмотрения обращения о совершении судьей Тупицким Александром Николаевичем существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявлением его несоответствия занимаемой должности. Прошу дополнить повестку дня этим вопросом".

На это, говорится в заметке, "Головатый отметил, что судьи проинформированы о созыве такого специального пленарного заседания на 17 марта".

В то же время судья Кичун настаивал на внесении этого вопроса в повестку дня.

После этого судья Олег Первомайский предложил проголосовать за основу существующий порядок дня, а потом уже рассмотреть другие предложения.

"Повестку дня судьи поддержали единогласно", - говорится в заметке.

После этого Кичун снова настаивал на внесении в повестку дня вопрос созыва специального пленарного заседания, однако один из судей сделал замечание, что для включения этого вопроса в повестку дня должно быть распоряжение председателя суда и для этого есть отдельная процедура.

"Я думаю, что вряд ли мы можем голосовать, потому что уже есть распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 17 число. Как председатель заседания я не могу ставить, поскольку является действующее распоряжение ", - сказал Головатый.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 152

Все по теме:

Конституционный Суд, Заседание, Александр Тупицкий, дисциплинарный проступок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гордон признался, какое "судьбоносное" событие анонсировал на 15 марта
02 Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину
03 В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
04 Что случилось с семилетней школьницей, пропавшей под Херсоном: названы версии
05 Как выглядит Фукусима спустя 10 лет после ядерной катастрофы (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прославившуюся &quot;королевскую&quot; уборную в вузе Киева запретили снимать: детали конфуза
Прославившуюся "королевскую" уборную в вузе Киева запретили снимать: детали конфуза
Россиянин нашел оригинальный способ раз и навсегда разобраться с коллекторами (видео)
Россиянин нашел оригинальный способ раз и навсегда разобраться с коллекторами (видео)
Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте
Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте
В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь