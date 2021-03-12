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Кравчук анонсировал встречу лидеров нормандской четверки на апрель: у Путина дали свой ответ

Кравчук анонсировал встречу лидеров нормандской четверки на апрель: у Путина дали свой ответ
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф

Новая встреча лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) запланирована на апрель 2021 года. 

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24". 

Кравчук отметил, что сейчас идет работа на уровне политических советников, в которой принимают участие в том числе глава ОПУ Андрей Ермак и советник президента РФ Владимира Путина Николай Козак. 

"Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то видимо на апрель", - говорит он. 

Других деталей он не добавил, однако в комментарии "5 каналу" Кравчук сообщил, что плана по урегулированию ситуации нет. 

"План разработан Германией, Францией, доработан Украиной и сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет. Есть предложения", - сказал он. 

По его словам, чтобы эти предложения стали планом, под ними должна подписаться и Россия. 

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в планах российского президента пока нет встречи лидеров "нормандской четверки".

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, то он будет готов встретится с каждым лидером стран-участниц лично. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Германия, Леонид Кравчук, Украина, Франция, Россия, Нормандский формат.
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