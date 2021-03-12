Кравчук анонсировал встречу лидеров нормандской четверки на апрель: у Путина дали свой ответ

Новая встреча лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) запланирована на апрель 2021 года.

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24".

Кравчук отметил, что сейчас идет работа на уровне политических советников, в которой принимают участие в том числе глава ОПУ Андрей Ермак и советник президента РФ Владимира Путина Николай Козак.

"Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то видимо на апрель", - говорит он.

Других деталей он не добавил, однако в комментарии "5 каналу" Кравчук сообщил, что плана по урегулированию ситуации нет.

"План разработан Германией, Францией, доработан Украиной и сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет. Есть предложения", - сказал он.

По его словам, чтобы эти предложения стали планом, под ними должна подписаться и Россия.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в планах российского президента пока нет встречи лидеров "нормандской четверки".

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, то он будет готов встретится с каждым лидером стран-участниц лично.