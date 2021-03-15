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Поддержка "Беркута" и игры в сепаратизм: чем известен новый советник Разумкова

Поддержка "Беркута" и игры в сепаратизм: чем известен новый советник Разумкова
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф

Новый внештатный советник спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления Сергей Чернов отметился в ряде политических скандалов, будучи  главой Харьковского облсовета. Во время Революции Достоинства политик активно поддерживал действия "Беркута" и подыгрывал сепаратистским настроениям в регионе.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

30 января 2014 года Сергей Чернов пришел на заседание облсовета в черной футболке с надписью "Беркут" и символикой милицейского подразделения, активно использовавшегося тогдашними властями для разгона участников Евромайдана. В таких же футболках пришли и другие депутаты фракции "Партии регионов". В тот день прозвучала информация, что фракция ПР в Харьковском облсовете собрала 150 тысяч гривен для сотрудников подразделения, распущенного после бегства Виктора Януковича с Украины.

Кроме того, 1 февраля 2014 года Сергей Чернов принял участие в "Всеукраинском созыве первичных организаций Партии регионов". Где было заявлено о создании "Всеукраинского общественного союза " Украинский фронт". Прямо в фойе Дворца спорта города Харькова, где проходил съезд, началась запись добровольцев в  "Национальную гвардию". Символикой новой организации стала георгиевская лента.

Кроме Чернова и других "регионалов" на мероприятии присутствовали их союзники из Коммунистической партии и генеральный консул Российской Федерации.

Напомним, глава Харьковского облсовета Сергей Чернов считал "абсурдным" проект нового административно-территориального устройства Харьковской области, который предусматривает сокращение числа районов в результате их укрупнения до четырех.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Партия регионов, Беркут, Сергей Чернов, Дмитрий Разумков.
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