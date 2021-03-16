Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями
Украинцев пугают новым локдауном: какие ошибки стоит учесть перед новыми ограничениями
После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже
После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже
Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Подконтрольные РФ хакеры пытались взломать секретные данные украинского правительства: детали
Подконтрольные РФ хакеры пытались взломать секретные данные украинского правительства: детали

Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке

Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф dialog.ua

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович на своей странице в соцсети Facebook ответил нецензурной бранью на замечание в комментариях о написании поста о деятельности делегации не на украинском языке.

 Арестович_мат_скрин

После этого Арестовичу начали писать возмущенные пользователи соцсети, и он удалил свой ответ, однако многие успели сделать скрин-шоты, а количество коммекнтариев под постом спустя 4 часа превысило 900.

 Арестович_комменты_1

Арестович_комменты_2

Спустя четыре часа после той публикации Арестович разместил рекламу о проведении им занятий на тему "Искусство аргументировать", на что пользователи не преминули ему напомнить недавний ответ.

Арестович_комменты_3

Как сообщалось, ранее Арестович заверил, что план по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией, будет представлен до конца марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 251

Все по теме:

Мать, Соцсети, Алексей Арестович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
02 "Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
03 В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала
04 Татьяна Черновол поделилась своим мнением о том, почему ее избили
05 "Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин
На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин
Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Завели дело об убийстве: вскрылись детали утреннего взрыва под Киевом
Завели дело об убийстве: вскрылись детали утреннего взрыва под Киевом
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь