Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович на своей странице в соцсети Facebook ответил нецензурной бранью на замечание в комментариях о написании поста о деятельности делегации не на украинском языке.

После этого Арестовичу начали писать возмущенные пользователи соцсети, и он удалил свой ответ, однако многие успели сделать скрин-шоты, а количество коммекнтариев под постом спустя 4 часа превысило 900.

Спустя четыре часа после той публикации Арестович разместил рекламу о проведении им занятий на тему "Искусство аргументировать", на что пользователи не преминули ему напомнить недавний ответ.

Как сообщалось, ранее Арестович заверил, что план по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией, будет представлен до конца марта.