Скачать
Пятница, 12.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Плана по Донбассу нет: зачем Зеленскому шумиха вокруг новых переговоров с Россией
Плана по Донбассу нет: зачем Зеленскому шумиха вокруг новых переговоров с Россией
"Всё закончится пшиком": эксперт объяснил, почему власти не удастся разыграть карту "Харьковских соглашений"
"Всё закончится пшиком": эксперт объяснил, почему власти не удастся разыграть карту "Харьковских соглашений"
Украина определилась, как будет возвращать Крым: СНБО одобрил стратегию
Украина определилась, как будет возвращать Крым: СНБО одобрил стратегию
"Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за $64 млн. Эти деньги должны были пойти на нужды "Укрзализныци", - Лещенко
"Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за $64 млн. Эти деньги должны были пойти на нужды "Укрзализныци", - Лещенко

Плана по Донбассу нет: зачем Зеленскому шумиха вокруг новых переговоров с Россией

Плана по Донбассу нет: зачем Зеленскому шумиха вокруг новых переговоров с Россией
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович уверяет, что план по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией, будет представлен до конца марта.

Своим мнением о реалистичности такого плана с «Телеграфом» поделился Георгий Тука - бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

«Подобные заявления - очередная ложь Арестовича, - считает Георгий Тука. - Плана по Донбассу нет. Есть фрагментарные предложения по отдельным направлениям, которые не являются планом. Как только появились подобные предложения, почти сразу была реакция замглавы Администрации президента РФ, куратора переговоров с российской стороны Дмитрия Козака – в стиле, что Россия не будет рассматривать никакие новые планы. В аналогичном ключе высказывался и Дмитрий Песков – пресс-секретарь Путина».

Георгий Тука

Георгий Тука подчеркивает, что два-три раза в неделю центральная власть запускает информационные волны - по разным поводам.

«То по плану по Донбассу, то по возможным санкциям по Коломойскому, то по Центру по борьбе с дезинформацией, то по новым решениям СНБО, - перечисляет он недавние громкие темы. – Это называется информационным дымом, информационным шумом. Так размывается внимание общества, чтобы оно не концентрировалось на реальных, полезных действиях власти. Которых нет. Или которые носят негативный характер – как та же ситуация с закупкой вакцин и собственно с вакцинацией», - резюмирует Георгий Тука.

Ранее эксперты оценили для «Телеграфа» заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

А президент Зеленский намекнул на возможную личную встречу с Владимиром Путиным.

По словам одного из участников политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) переговорщиков в рамках Минского формата Сергея Гармаша, Россия крепко стоит на своих позициях и, вероятно, Украину ждет обострение на фронте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 122

Все по теме:

Переговоры, Донбасс, Владимир Зеленский, Георгий Тука, Андрей Ермак, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это убийство: в полиции рассказали, как умерла семилетняя Маша Борисова (фото, видео)
02 Заигрывание с США несет нехорошие последствия для Украины: о чем говорят последние решения СНБО
03 Украина определилась, как будет возвращать Крым: СНБО одобрил стратегию
04 "Нам не на что жить": протестующие перекрыли дорогу на Буковель (фото, видео)
05 В Европе массово прекращают использование вакцины AstraZeneca: что не так с этим препаратом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заместитель Кличко, которого подозревали в коррупции, вернулся к работе в мэрии Киева
Заместитель Кличко, которого подозревали в коррупции, вернулся к работе в мэрии Киева
Байден подписал программу спасения экономики США: каждый американец получит по $1400 помощи
Байден подписал программу спасения экономики США: каждый американец получит по $1400 помощи
США выразили надежду, что Украина продолжит развивать &quot;дело Коломойского&quot;
США выразили надежду, что Украина продолжит развивать "дело Коломойского"
Украинцев ждет очередной сюрприз: как годовой тариф отразится на ценах на газ
Украинцев ждет очередной сюрприз: как годовой тариф отразится на ценах на газ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь