Плана по Донбассу нет: зачем Зеленскому шумиха вокруг новых переговоров с Россией

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович уверяет, что план по урегулированию на Донбассе, разработанный Германией и Францией, будет представлен до конца марта.

Своим мнением о реалистичности такого плана с «Телеграфом» поделился Георгий Тука - бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

«Подобные заявления - очередная ложь Арестовича, - считает Георгий Тука. - Плана по Донбассу нет. Есть фрагментарные предложения по отдельным направлениям, которые не являются планом. Как только появились подобные предложения, почти сразу была реакция замглавы Администрации президента РФ, куратора переговоров с российской стороны Дмитрия Козака – в стиле, что Россия не будет рассматривать никакие новые планы. В аналогичном ключе высказывался и Дмитрий Песков – пресс-секретарь Путина».

Георгий Тука подчеркивает, что два-три раза в неделю центральная власть запускает информационные волны - по разным поводам.

«То по плану по Донбассу, то по возможным санкциям по Коломойскому, то по Центру по борьбе с дезинформацией, то по новым решениям СНБО, - перечисляет он недавние громкие темы. – Это называется информационным дымом, информационным шумом. Так размывается внимание общества, чтобы оно не концентрировалось на реальных, полезных действиях власти. Которых нет. Или которые носят негативный характер – как та же ситуация с закупкой вакцин и собственно с вакцинацией», - резюмирует Георгий Тука.

Ранее эксперты оценили для «Телеграфа» заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



А президент Зеленский намекнул на возможную личную встречу с Владимиром Путиным.

По словам одного из участников политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) переговорщиков в рамках Минского формата Сергея Гармаша, Россия крепко стоит на своих позициях и, вероятно, Украину ждет обострение на фронте.