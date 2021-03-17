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"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины

"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
Обновлено 09:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В связи с ухудшением ситуации в Украине лучшие специалисты и деловая элита уедет из страны при открытии границ.

Такое мнение в своем Фейсбуке озвучил украинский бизнесмен Евгений Черняк.

Он считает, что большая часть украинских специалистов покинет страну при первой возможности, что приведет к плачевным последствиям.

"Я вам две умных вещи скажу. Только вы не обижайтесь.

1. Корпоративный налог в ОАЭ 0%. Налог на дивиденды 0%. Условий для обнуленных налогов от любого приезжающего 0%. Звучит странно для травмированных высокими налогами бизнесменов, но это легко проверить, все споры сейчас быстро заканчиваются, когда есть доступ в Google.

По моим прогнозам до конца этого года 80% деловой элиты Украины станут налоговыми резидентами ОАЭ.

Все ребята, чьи ленты Фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей там не только купаются, в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства. Напоминаю, есть еще полный оффшорный рай для личных налогов Израиль, отягощенный только обязательством находиться там 183 дня в году, что для этой прекрасной страны очевидное преимущество, экзотическая европейская Мальта с золотыми паспортами и классический Кипр. Кто при таких вводных будет оставаться налоговым резидентом Украины, надеюсь, понятно. Никто. Ну или коррупционеры, которые будут многократно перепрятывать внутри страны деньги, нажитые непосильным трудом.

2. Последние тенденции на рынке наемного труда тревожны для Украинских работодателей, как никогда: попытки не отпускать лучших специалистов, например, в Польшу заканчиваются двойной зарплатой. Люди, планирующие уезжать целыми бригадами логично комментируют ситуацию так: В Польше, например, хорошая медицина, отличные дороги, нормальная экология, дети учатся в отличных школах, без дополнительных сборов на подарки учителям и ремонты классов. Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты или останутся, но за двойную оплату. Наблюдать окружающий унылый пейзаж за окном они готовы только за большую премию. Причем, как платить европейскую зарплату привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек никто не знает. Математика никак не складывается. Как производить конкурентный продукт на внешний рынок с учетом завышенных тарифов и коррупционного налога ответа тоже нет.

Если страна с одной стороны теряет экономическую элиту, а с другой производственную, будущее ее, к сожалению, печально. Я понимаю, конечно, праздник 30-летия независимости, настроение у всех праздничное уже сейчас. Закон об амнистии капитала почти готов и за 5% легализует свои капиталы понятно кто. Есть даже стратегия, удивитесь, Украинского правительства, да, оно существует, рассчитанная для 26 миллионов человек, я не ошибся, 26 миллионов через 10 лет.

Но если прямо сейчас от разных увлекательных тем, фискализации отношений с малым и средним бизнесом, выяснения чей борщ, бесконечных акций профессиональных активистов, блокирований телеканалов, выяснений кто на каком языке больше любит Украину и прочих очень важных вопросов страна не перейдет к решению реальных экономических задач, предмет спора может исчезнуть. Рынок долго этого шпагата не выдержит.

Тут никакой политики нет. Эти вопросы задает себе сейчас каждый предприниматель. Тут здравый смысл, логика и сожаление о том, что вопросам уже много лет, но никогда, ни разу, на них никто внятно не ответил. Да, и если хочешь понять по какому из сценариев будет развиваться ситуация в Украине, напиши на листе бумаги минимум пять вариантов, выбери худший и будь уверен, исторически, все пойдет именно по этому сценарию. Это мы сейчас и наблюдаем.

Извините, если разочаровал, врать не могу и не буду, а от честного взгляда на ситуацию становится бесконечно грустно", - написал на своей странице в соцсети Черняк.

Стоит напомнить, что 16 марта первый мэр Севастополя и в то же время украинский дипломат Виктор Семенов рассказал, почему у Украины может не получиться вернуть аннексированный Крым.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Евгений Черняк.
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