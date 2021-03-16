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"Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма

"Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
19:51 Сегодня Телеграф

Первый мэр Севастополя, украинский дипломат Виктор Семенов уверен, что аннексированный Крым Украине вернуть не удастся, хотя буквально 11 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли проект по деоккупации и реинтеграции оккупированного Крымского полуострова.

Почему это так он рассказал в интервью "Гордону".

"Те, кто работал со мной, знают, что я никогда не говорил того, что хочет слышать руководство, а только то, что думаю на самом деле. Мой ответ будет таким. Маловероятно. Хотя я и не исключаю такой возможности", - сказал он.

По словам Семенова, это объясняет ряд причин. В частности, некоторые крымчане не скрывают, что жить в оккупации им стало лучше, чем при украинской власти.

"Как такое произошло? Все довольно просто. Путину Севастополь, как и Крым в целом, был нужен для создания мощной военно-морской базы, как форпоста на юге России. И эта задача на глазах у мирового сообщества успешно осуществляется", - отмечает дипломат, добавляя, что Путин с Крымом "пошел по испытанному чеченскому варианту – в Севастополь сделаны огромные финансовые вложения, резко поднявшие жизненный уровень горожан".

По словам Семенова, уже сейчас население Севастополя выросло в два раза, а к тому времени, когда Украина соберется возвращать Крым, там будут жить преимущественно "материковые" (так севастопольцы называют приехавших в большинстве своем из неблагополучных российских регионов жителей, - Авт.). Нельзя сбрасывать со счетов и вложения в инфраструктуру и увеличение зарплат и пенсий, которые уже сейчас "приводятся в соответствие со среднероссийскими".

"Пока "негаразды" в сфере бесплатной медицины, все возрастающая бюрократия, возводимые повсюду заборы и в конце концов цены, сравнимые с московскими, для людей оказываются меньшими минусами, чем московские плюсы. Человек живет сегодняшним днем и не хочет верить, что денежный ручеек скоро иссякнет", - уверяет работник украинского МИДа.

Также участник переговорной группы по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины озвучил два варианта деоккупации Крыма, которые рассматриваются в украинском политикуме.

"Первый – смена власти. Скажите, пожалуйста, изберут ли в РФ президентом человека, который скажет, что Крым "не наш"? Неизвестно, когда уйдет Путин. И на сто процентов ясно, что его преемники не захотят нарушать новоиспеченную конституцию и "вырывать" историческую страницу "возвращения Крыма на свою родину", - уверен Семенов.

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Второй сценарий, по его словам, это распад Российской империи в результате жесточайших экономических санкций.

"Такая вероятность есть. Но у Запада свои экономические интересы. А играть с огнем с непредсказуемым ядерным государством чревато. Вот поэтому, я думаю, в ближайшее время возвратить Крым маловероятно. Почему я не исключаю такую возможность? Скажите, мог кто-то предположить, что в начале 1990-х рухнет Советский Союз?" - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Зеленский не собирается возвращать Крым военным путем.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Дипломаты, Деоккупация Крыма, Виктор Семенов.
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