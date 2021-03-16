"Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма

Первый мэр Севастополя, украинский дипломат Виктор Семенов уверен, что аннексированный Крым Украине вернуть не удастся, хотя буквально 11 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли проект по деоккупации и реинтеграции оккупированного Крымского полуострова.

Почему это так он рассказал в интервью "Гордону".

"Те, кто работал со мной, знают, что я никогда не говорил того, что хочет слышать руководство, а только то, что думаю на самом деле. Мой ответ будет таким. Маловероятно. Хотя я и не исключаю такой возможности", - сказал он.

По словам Семенова, это объясняет ряд причин. В частности, некоторые крымчане не скрывают, что жить в оккупации им стало лучше, чем при украинской власти.

"Как такое произошло? Все довольно просто. Путину Севастополь, как и Крым в целом, был нужен для создания мощной военно-морской базы, как форпоста на юге России. И эта задача на глазах у мирового сообщества успешно осуществляется", - отмечает дипломат, добавляя, что Путин с Крымом "пошел по испытанному чеченскому варианту – в Севастополь сделаны огромные финансовые вложения, резко поднявшие жизненный уровень горожан".

По словам Семенова, уже сейчас население Севастополя выросло в два раза, а к тому времени, когда Украина соберется возвращать Крым, там будут жить преимущественно "материковые" (так севастопольцы называют приехавших в большинстве своем из неблагополучных российских регионов жителей, - Авт.). Нельзя сбрасывать со счетов и вложения в инфраструктуру и увеличение зарплат и пенсий, которые уже сейчас "приводятся в соответствие со среднероссийскими".

"Пока "негаразды" в сфере бесплатной медицины, все возрастающая бюрократия, возводимые повсюду заборы и в конце концов цены, сравнимые с московскими, для людей оказываются меньшими минусами, чем московские плюсы. Человек живет сегодняшним днем и не хочет верить, что денежный ручеек скоро иссякнет", - уверяет работник украинского МИДа.

Также участник переговорной группы по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины озвучил два варианта деоккупации Крыма, которые рассматриваются в украинском политикуме.

"Первый – смена власти. Скажите, пожалуйста, изберут ли в РФ президентом человека, который скажет, что Крым "не наш"? Неизвестно, когда уйдет Путин. И на сто процентов ясно, что его преемники не захотят нарушать новоиспеченную конституцию и "вырывать" историческую страницу "возвращения Крыма на свою родину", - уверен Семенов.

Второй сценарий, по его словам, это распад Российской империи в результате жесточайших экономических санкций.

"Такая вероятность есть. Но у Запада свои экономические интересы. А играть с огнем с непредсказуемым ядерным государством чревато. Вот поэтому, я думаю, в ближайшее время возвратить Крым маловероятно. Почему я не исключаю такую возможность? Скажите, мог кто-то предположить, что в начале 1990-х рухнет Советский Союз?" - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Зеленский не собирается возвращать Крым военным путем.