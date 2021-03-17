Раду собирают на внеочередное заседание: что произошло

На этой неделе может пройти внеочередное заседание Верховной рады, считают в "Слуге народа". Причиной для созыва нардепов будут поправки к земельной реформе.

Об этом в эфире "Украина 24" 17 марта, сообщила замглавы комитета экономического развития Роксолана Пидласа.

Согласно предоставленным данным, работа Рады блокирована голосованием за поправки к проекту закона о завершении земельной реформы.

По мнению нардепки продолжить рассмотрение проекта будет возможно, только после созыва внеочередного заседания после пленарного в любой день недели для голосования за самые важный проекты законов, стоящих на повестке дня.

Стоит напомнить, что еще 16 марта ВР взялась за завершение реформы земли. Нардепы проработали только 160 из 3128 правок ко второму чтению проекта закона №2194, который разрешает передачу земли, которая находится за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.