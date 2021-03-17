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Лиза Богуцкая призналась, как пришла к мысли о "путче Порошенко"

Лиза Богуцкая призналась, как пришла к мысли о "путче Порошенко"
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф facebook

Народный депутат Украины Елизавета Богуцкая (фракция "Слуга народа") рассказала о своих соображениях, приведших ее к мысли о якобы подготовке пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко путча в конце 2019 года.

Об этом Богуцкая рассказала в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном в среду, 17 марта 2021 года.

Она подчеркнула, что писала о якобы готовящемся путче в личной переписке своей подруге, и свои мысли не собиралась предавать широкой огласке.

"Я ей просто попыталась объяснить, почему я голосовала за (утверждение главой МВД Украины Арсена – ред.) Авакова. И в этот момент сверху журналистом, не помню кем, было это сфотографировано. Фактически влезли в мою личную переписку, которую я ни в коем случае не собиралась афишировать. Я же не собиралась никуда передавать эту информацию. Но это было сфотографировано – и, естественно, после этого на меня обрушилось огромное количество журналистов. И мне пришлось объясняться", - рассказала Богуцкая.

Говоря о причинах личной убежденности в подготовке Порошенко путча, нардеп сказала, что "выстраивала логическую цепь своих рассуждений".

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"Я помнила, что Порошенко, выступая, говорил, что через год я вернусь. Потом я сюда присовокупила выступление где-то (нардепа от фракции "Евросолидарность" – ред.) Софии Федины во Львове. Федина про какую-то свою подругу рассказывала, что та первый раз родила во время первого Майдана, вторые роды у нее совпали со вторым Майданом, и что теперь она третий раз беременна - и родит в декабре. Я посчитала, это она намекает на какой-то третий Майдан, который вероятен и прочее. Такие вещи я суммировала", - пояснила Богуцкая.

Во время первого заседания Верховной Рады IX созыва 29 августа 2019 года журналисты сфотографировали сообщение, которое Богуцкая набирала на своем телефоне. В нем говорилось, что "на декабрь Петя готовит путч".

Комментируя в сентябре 2019 года информацию о подготовке им путча, Порошенко заявил, что в условиях войны Украина может не пережить Майдан.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Петр Порошенко, Выводы, Лиза Богуцкая, Путч, Основания.
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