В России рассказали, что Путина раздражает в Зеленском

Российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей считает, что президент России Владимир Путин относится к украинскому гаранту крайне пренебрежительно, считая его "слабым мальчиком и не политиком".

Об этом он сказал в программе "Все по беспределу" с Оксаной Руно на Апостроф TV.

"Крайне пренебрежительно к нему относится Владимир Владимирович (Путин, - Авт.) Крайне пренебрежительно. А как он еще может к нему относится? Он считает его слабым мальчиком и не политиком", - уверен аналитик.

По его словам, сейчас Зеленский находится под влиянием США, что не может не раздражать Путина еще больше.

"До этого его раздражало, что Зеленский увиливал от выполнения своих обязательств. Вы помните знаменитую встречу в "нормандском формате", когда Зеленский, взяв предварительные обязательства по всем пунктам, отказался их выполнять. Это, конечно, наложило серьезный отпечаток на отношение к нему со стороны Кремля", - объяснил Соловей.

Как сообщалось, мнение о том, что Путин на самом деле презирает украинцев и в частности, Владимира Зеленского, в интервью "Телеграфу" озвучивал спецкорреспондент "УНИАН" в Москве Роман Цимбалюк. Подробнее об этом читайте в материале: Когда Зеленский говорит о желании Путина закончить войну, в Кремле думают: "С чего это он так решил?", - Роман Цимбалюк.