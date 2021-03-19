На переговорах в "нормандском формате" может появиться представитель США: что об этом известно

Группа американских сенаторов обнародовала проект закона с предложением направить представителя США на переговоры в Нормандском формате.

Об этом говорится в документе, на сайте Сената США.

Проект поддержали трое сенаторов-демократов и трое республиканцев.

Согласно тексту документа предполагается предпринять четыре важных шага:

назначить спецпосла для Украины, который будет связующим с США в переговорах "Норманди",

каждый год финансировать и предоставлять помощь ВСУ на около 300 млн долларов,

финансирование обучения военных Украины,

создание рабочей группы по Украине с соответствующими союзниками ЕС.

Стоит напомнить, что основали "Нормандскую четверку" (Украина, Франция, Германия и РФ) в 2014 году для решения конфликта на Донбассе. Обычно встречи такого формата проходят между представителями МИДа и глав государств. В последний раз встреча проводилась еще в 2019 году и планировалась на 2020, но не состоялась.