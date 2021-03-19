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"Обращаюсь к вам древнем и достойной языке": президент Литвы заговорил на украинском (видео)

"Обращаюсь к вам древнем и достойной языке": президент Литвы заговорил на украинском (видео)
11:58 Сегодня Телеграф

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, который находится в Украине с дипломатическим визитом, прибыл в пятницу, 19 марта, в Верховную Раду Украины. Свое выступление он произнес на украинском языке.

"Дорогие братья и сестры украинцы! Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и уничтожался, однако не был уничтожен", - обратился к народным депутатам и гражданам Украины литовский лидер.

Во время выступления Науседа отметил, что Киев и Вильнюс должны опираться на общее прошлое. Он вспомнил события 30-летней давности, когда литовцы боролись за свою независимость от Москвы. Вспомнил Науседа и украинских добровольцев, которіе спешили на помощь и боролись бок-о-бок с литовцами.

"И мы, литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины становился на защиту своего достоинства", - добавил президент Литвы.

Также литовский лидер напомнил страницы более древней истории, когда украинцы и литовцы находились в общем государстве.

Мы торговали, вели культурный обмен, оказывали сопротивление общему врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для европейской цивилизации ценности: уважение к верховенству права, свободу людей и демократии. Литовско -украинскую общность проявлено в общих героях. Неслучайно здесь, в Киеве скончался победитель битвы под Оршей Константин Островский, а в Остроге — герой Хотина Ходкевич", — добавил он.

Также литовский лидер выразил поддержку украинской борьбе за целостность государства.

"И хотя прошло семь лет от военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина!", - добавил он.

Напомним, недавно пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оконфузилась, перебив выступление президента Литвы.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Верховная Рада, Литва, Выступление, Гитанас Науседа.
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