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США нам не помогут: Зеленскому подсказали, как сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки

США нам не помогут: Зеленскому подсказали, как сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Украине не стоит привлекать США к переговорам в "нормандском" формате, вместо этого надо усиливать сотрудничество с коллегами из Германии и Франции.  

Такое мнение высказал "Телеграфу" бывший разведчик и начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

"Мне кажется, не нужно привлекать к нормандскому формату США, как говорят некоторые. Следует всё же опираться на европейских коллег по нормандскому формату", - сказал он. 

Вместе с тем, Рымарук подчеркнул, что в этом вопросе Украина находится в сложной ситуации, ведь федеральный канцлер Германии Ангела Меркель собирается уйти из политики уже этой осенью, когда в стране пройдут парламентские выборы. 

Сменится власть и во Франции, там в апреле 2022 года состоятся президентские выборы.

"Как новые лидеры этих стран будут входить в нормандский процесс, который влияет и на "Минск", какую позицию займут – неизвестно", - сказал Рымарук. 

Говоря о смене власти в США, он подчеркнул, что Украине не стоит надеяться на то, что правительство демократов резко начнет помогать решать проблемы с Россией. 

Вместо того, он посоветовал наладить более активную работу с Францией и Германией, чтобы те усиливали санкционное давление.

"Додавить Россию можно только санкциями – постоянными и усиливающимися. РФ не железная, ресурсы там не безграничны, как и терпение народа", - сказал он, подчеркнув, что "геополитическая шахматная партия" будет длиться еще долго. 

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Германия, США, Франция, Нормандский формат, Андрей Рымарук.
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