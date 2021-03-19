Вашингтон не доверяет президенту Зеленскому полностью, - экс-посол

В США наблюдается кризис доверия к украинской власти.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в Вашингтоне (2015-2019) Валерий Чалый, передает Радио.Свобода.

При этом он отметил, что в отношениях Украины и США "все нормально", ведь контакты установлены по линии Минобороны, МИД и разведок.

"То есть, все в порядке. У нас только нет достаточного доверия руководства США к руководству Украины. Есть определенный кризис доверия к главе Украины", - сказал Чалый.

При этом он отметил, что важным контактом мог бы быть телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Он добавил, что "сигнал уже дошел туда, куда надо", а определенные выводы сделаны.

"Началась "расчистка" от агентуры российской, первые шаги сделаны президентом Украины или его Офисом", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Киеву надо восстановить доверие Вашингтона для того, чтобы консолидировать мир для противодействия агрессии Кремля.

О том, как обстоят дела на фронте и новых угрозах со стороны России, читайте в материале "Телеграф": "Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной.