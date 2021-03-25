Действующего нардепа уличили в уклонении от налогов на миллионы гривен: о ком может идти речь

Прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах – 97 млн грн.

Об этом сообщила в четверг, 25 марта, утром генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в соцсети Facebook.

"Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил", - написала генпрокурор.

После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

Венедиктова отметила, что доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

"Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн", - написала она.

Венедиктова не назвала имени подозреваемого народного депутата, однако опубликовала фото вручения ему подозрения с заретушированным лицом.

Вероятно, речь идет о народном депутате Викторе Мялике (член депутатской группы "За майбутнє"), который указал в своей декларации о доходах за 2019 год в Едином реестре деклараций, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе Киевской области.

(фото с сайта Верховной Рады Украины)

Как сообщало в 2020 году интернет-издание "Слово и діло", в декларации Мялик указал, что является собственником огромного количества недвижимости, среди которых - 158 квартир разной площади (от 38 до 95 кв. м) в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский р-н), гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520 так и более 1000 кв. м) в той же Софиевской Борщаговке.

Виктор Ничипорович Мялик родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области.

Как пишет интернет-издание "LB.ua", Мялик в 2000г окончил Володимирецкое профессионально-техническое училище №29. (специальность: столяр строительный, плотник). В 2019г окончил Международный научно-технический университет имени академика Ю. Бугая, получил высшее образование по направлению подготовки "Правоведение".

В 1996 году Мялик начал трудовой путь в качестве разнорабочего в колхозе “Заря”. В 2004 году устроился маляром-штукатуром в ООО "Инвикта ЛТД". В 2005 году его перевели на должность электросварщика. В 2011 году его выбрали мастером столярной бригады.

С 2014 года Мялик работал финансовым директором ООО "МДС-Строй". В 2017 учредил собственную компанию под названием "МД плюс".

В 2019 году был избран народным депутатом IX созыва по 155 округу (Ровенская обл.) как беспартийный самовыдвиженец. Член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как сообщалось, в феврале глава НАПК Александр Новиков заявил, что лидер "Радикальной партии", народный депутат VIII созыва Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому якобы выиграл более 570 тыс. грн.