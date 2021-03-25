В Госдепе США объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому

Президент США Джо Байден пока не звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку считает, что звонок должен быть подкреплен действиями.

Такое мнение 25 марта в комментарии VOA News озвучил зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент.

По его словам, очень важным является установление доверительных отношений США и Украины и Байден уже сделал свой вклад для их формирования, поэтому уже в скором времени между лидерами произойдет разговор. Но также очень важна его символичность, звонок нужно подкрепить действиями, которые стоят на повестке дня в США и Украине.

Джордж Кент подчеркнул, что в США хотят, что бы украинские власти преуспели, но для этого успеха нужны "правильные" действия и реформы.

И хотя ранее Зеленский разговаривал с экс-президентом США Дональдом Трампом, в США положительно настроены на разговор.

Стоит напомнить, что ранее политолог-американист Владислав Фарапонов рассказал, когда ждать первого разговора Зеленского с Байденом.