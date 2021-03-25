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Украинцы ошибочно используют наименование "Донбасс": озвучено объяснение

Украинцы ошибочно используют наименование "Донбасс": озвучено объяснение
12:42 Сегодня Телеграф

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время дискуссии "Выборы на Донбассе и право на местное самоуправление" заявил, что, есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, а никакого "Донбасса" не существует. По его мнению, это опасный нарратив, который нам навязывает РФ.

Данное заявление прокомментировал для "Телеграфа" доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По словам Бориса Бабина, он согласен с секретарем СНБО с тем, что у нас в законодательстве есть четкие формулировки по Крыму и востоку Украины, которых стоит придерживаться как минимум чиновникам и в официальных документах.

"Например, у нас с упорством, достойным лучшего применения, говорят об "аннексии" Крыма, хотя правильными вариантами являются "временная оккупация", "попытка аннексии" или "покушение на аннексию". Касательно востока Украины термин "Донбасс" является советским географическим нарративом и охватывает значительные территории каменноугольного бассейна, в том числе не только в Украине, – поясняет Борис Бабин. – С другой стороны, например Приазовье, в том числе оккупированное – это не совсем каменноугольный бассейн".

По мнению эксперта, определенные термины со временем дискредитируются и приобретают негативное значение, а потому тут с секретарем СНБО спорить сложно.

К слову, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Телеграфу" рассказал, что оккупированные части Луганской и Донецкой областей превращаются во второе Приднестровье.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Крым, Донбасс, СНБО, Аннексия Крыма, Борис Бабин.
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