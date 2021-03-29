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Снят гриф "секретно": стало известно, в чем именно ФСБ обвинила известного экс-футболиста из Украины

Снят гриф "секретно": стало известно, в чем именно ФСБ обвинила известного экс-футболиста из Украины
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф

Бывший украинский футболист Василия Василенко 7 декабря 2020 года обвиненный в шпионаже и осужденный к 12 годам тюрьмы, якобы планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну "Укроборонпром".

Об этом сообщает ТАСС.

"Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", - цитирует издание сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Напомним, в конце 2019 года Василенко задержали сотрудники российских спецслужб якобы во время получения партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром".

Что было до этого?

Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. 29 марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор. Таким образом, судебное решение вступило в силу. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме. До недавнего времени материалы уголовного дела бывшего футболиста имели гриф "секретно".

Кто такой Василий Василенко?

54-летний бывший украинский футболист Василий Василенко с 1992 по 2001 год играл в украинских футбольных командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).

Как сообщал "Телеграф", ранее российские спецслужбы заявили, что задержали в Севастополе капитана запаса Черноморского флота по подозрению в шпионаже на Украину.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украинцы, ФСБ, Укроборонпром, Шпионаж, Суды, Василий Василенко.
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