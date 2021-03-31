Живет с мамой и ездит на машине дочери: что забавного нашли в декларации мэра Одессы Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов подал свою электронную декларацию о доходах за 2020 год, в которой указал приобретение двух квартир и получение 600тыс. грн в виде подарка от дочери.

Об этом говорится в поданной Трухановым ежегодной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций 30 марта.

Так мэр Одессы в прошлом году приобрел квартиру площадью 149 кв.м стоимостью 1 488 289 грн, которая принадлежит дочери Екатерине Трухановой.

Также в 2020 году Труханов приобрел паркоместо площадью 13,3 кв.м и стоимостью 219 192 грн, которое также принадлежит его дочери Екатерине.

Ещё одна приобретенная в 2020 году квартира площадью 296 кв.м стоимостью 4 144 000 грн принадлежит поровну другой его дочери Алисе и супруге Татьяне Колтуновой.

Так же у мэра есть дом площадью 252,4 кв м (29% принадлежит ему, 71% - матери), квартира площадью 131,8 кв м (целиком в его собственности), земельный участок на 681 кв.м (в совместной собственности его и матери). Помимо этого участок земли площадью 26 970 кв. м целиком принадлежит его матери.

Примечательно, что Труханов указал в декларации данные своей матери, что означает, что они проживают вместе (согласно законодательству, в декларации указывают доходы только тех родственников, которые проживают с ними).

Личного автомобиля у городского головы Одессы нет: он пользуется Range Rover 2012 года выпуска, который арендует его дочь Екатерина у ООО "ЛЕСОР ОДЕССА".

Зарплата мэра Одессы в 2020 году составила 267 139, пенсия – 27 440грн. Также в прошлом году Труханов получил от дочери Катерины подарок стоимостью 600 000 грн.

Однако основной доход в минувшем году городскому голове Одессы принесли полное погашение номинала ОВГЗ – 1 158 910 грн и доход от предоставления имущества в аренду швейцарской компании "Contract Casa Sagl" – 283 421 грн.

Как сообщалось, недавно прокуроры уличили действующего нардепа в уклонении от налогов на миллионы гривен.