Сегодня Байден наконец-то позвонит Зеленскому: о чем будут говорить президенты

Сегодня состоится первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает американское издание Politico.

Известно, что разговор состоится уже в ближайшие часы на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины. Американское СМИ пишет, что эта информация встревожила не только украинских чиновников, но и официальных лиц из США.

"Байден держал Украину на расстоянии вытянутой руки, в то же время тихо настаивая на дальнейших реформах в стране, которую он много лет узнавал как вице-президент, и которая является важнейшим фронтом в усилиях Запада по сдерживанию России", - сообщается в Politico.

Как ранее писал “Телеграф”, во время телефонного разговора советника президента США Джейкоба Салливана с главой ОП Андреем Ермаком первый заверил в готовности американского президента Джо Байдена поддерживать Украину и план поддержки нацбезопасности президента Владимира Зеленского. Об этом 29 марта сообщили в Белом Доме. Во время разговора Ермак рассказал об ухудшении ситуации на Донбассе. Также он поблагодарил США в поддержке реформы ВСУ и ВМС.