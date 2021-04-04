Зеленский уже в Катаре: советник Ермака раскрыл первые детали визита

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16:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Анонсированный на понедельник, 5 апреля, официальный визит президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой в Катар уже начался.

Об этом пишет в воскресенье, 4 апреля, днем внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня Президент Украины посещает Катар", - написал Милованов в 15.36 воскресенья по Киеву и опубликовал фотографию "вид на центр столицы Доха из университетского городка".

Доха_фото_Милованов

Он также сообщил, что будет обсуждаться и подписываться в ходе визита Зеленского в Катар.

"Обо всем не могу рассказать (вопросы безопасности, поддержка чемпионата по футболу (22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре - ред.), ситуация с ковидом), но о финансово-экономическую часть могу частично дать детали", - написал Милованов.

По его словам, в финансово-экономическую часть визита входит:

  • агросектор: обеспечение продовольственной безопасности для Катара и совместная торговля с регионом;
  • инфраструктура: концессия порта Ольвия (подписание соглашения по имплементации) и обсуждение ряда будущих проектов, особенно портов;
  • инвестиции и приватизация: "конечно подписываем меморандум с Фоном госимущества и местным суверенным фондом (Qatar Investment Authority), но их также интересуют инвестиции в украинские стартапы и участие в государственных финансовых инструментах".
  • энергетика: общие инвестиции в разведку и добычу газа и поставки сжиженного газа в Украину.

"Почему именно Катар? Из-за их экспертизы в этих направлениях, особенно энергетике, запросе на продовольственную безопасность и возможность торговать с регионом, и опыта в управлении и инвестициях в инфраструктуру", - добавил Милованов.

Ранее Офис президента Украины сообщал, что Зеленский 5 апреля будет находиться с официальным визитом в Катаре, с ним же в Доху отправится и супруга Елена.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Инвестиции, Катар, Визит, Повестка, Владимир Зеленский, Тимофей Милованов.
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