Зеленский уже в Катаре: советник Ермака раскрыл первые детали визита

Анонсированный на понедельник, 5 апреля, официальный визит президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой в Катар уже начался.

Об этом пишет в воскресенье, 4 апреля, днем внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня Президент Украины посещает Катар", - написал Милованов в 15.36 воскресенья по Киеву и опубликовал фотографию "вид на центр столицы Доха из университетского городка".

Он также сообщил, что будет обсуждаться и подписываться в ходе визита Зеленского в Катар.

"Обо всем не могу рассказать (вопросы безопасности, поддержка чемпионата по футболу (22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре - ред.), ситуация с ковидом), но о финансово-экономическую часть могу частично дать детали", - написал Милованов.

По его словам, в финансово-экономическую часть визита входит:

агросектор : обеспечение продовольственной безопасности для Катара и совместная торговля с регионом;

: обеспечение продовольственной безопасности для Катара и совместная торговля с регионом; инфраструктура : концессия порта Ольвия (подписание соглашения по имплементации) и обсуждение ряда будущих проектов, особенно портов;

: концессия порта Ольвия (подписание соглашения по имплементации) и обсуждение ряда будущих проектов, особенно портов; инвестиции и приватизаци я: "конечно подписываем меморандум с Фоном госимущества и местным суверенным фондом (Qatar Investment Authority), но их также интересуют инвестиции в украинские стартапы и участие в государственных финансовых инструментах".

я: "конечно подписываем меморандум с Фоном госимущества и местным суверенным фондом (Qatar Investment Authority), но их также интересуют инвестиции в украинские стартапы и участие в государственных финансовых инструментах". энергетика: общие инвестиции в разведку и добычу газа и поставки сжиженного газа в Украину.

"Почему именно Катар? Из-за их экспертизы в этих направлениях, особенно энергетике, запросе на продовольственную безопасность и возможность торговать с регионом, и опыта в управлении и инвестициях в инфраструктуру", - добавил Милованов.

Ранее Офис президента Украины сообщал, что Зеленский 5 апреля будет находиться с официальным визитом в Катаре, с ним же в Доху отправится и супруга Елена.